EK indoor: Nederland naar estafettegoud bij mannen en vrouwen, Visser goud in supertijd

Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen kwamen bij der mannen tot een tijd van 3.06,06, een Nederlands record. Het viertal bleef Tsjechië en Groot-Brittannië voor.

De eerste loper Dobber nam meteen de leiding en die stond het Nederlandse viertal niet meer af. Van Diepen hield in de laatste ronde de lopers van Tsjechië en Groot-Brittannië van zich af.

Visser in supertijd naar goud

De 26-jarige Visser snelde in de Arena van Torun naar het goud in een tijd van 7,77 seconden. Het is niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste mondiale tijd van dit jaar.

Visser verdedigde in Torun de Europese titel die ze twee jaar geleden veroverde in Glasgow. Toen was ze een van de kanshebbers, nu de onbetwiste favoriete. Die status deerde haar weinig; Visser oogde in Torun zelfverzekerd en liep zich met praktisch foutloze races in de series en de halve finales naar de eindstrijd. Haar gouden race in de finale gaat de boeken in als een nagenoeg perfecte.

De pas 19-jarige Zoë Sedney, die heel verrassend de finale had bereikt, eindigde als zevende in 8,00.

Samuel spurt naar brons op 60 meter

Atlete Jamile Samuel heeft brons veroverd op de 60 meter. Na een flitsende start liep ze goed door en zette 7,22 op de klokken. Het zilver was voor de Finse Lotta Kemppinen, die dezelfde tijd achter haar naam kreeg als Samuel. De Zwitserse Ajla Del Ponte won het goud in de beste tijd van het jaar: 7,03.

Voor Samuel is het de tweede individuele medaille op een groot toernooi. Ze won ook brons op de 200 meter bij de EK outdoor van 2018 in Berlijn. Goud en zilver heeft ze ook; die behaalde ze met de estafetteploeg op de 4x100 meter op de EK’s van 2016 en 2018

Koen Smet buiten podium

Hordeloper Koen Smet wist een sterk optreden niet te bekronen met een medaille. De Amsterdammer eindigde op de titelstrijd in het Poolse Torun als zevende in de finale van de 60 meter horden. De Fransman Wilhem Belocian veroverde het goud in 7,42. De Brit Andy Pozzi won het zilver in 7,43. Het brons ging naar de Italiaan Paolo Dal Molin in 7,56.

Geen medaille Vloon

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich niet kunnen onderscheiden op de EK indoor. De Zaandammer, die een dikke week geleden bijna de 6 meter aantikte en het Nederlands record met 15 centimeter verbeterde naar 5,96, kwam er in de finale niet aan te pas. Hij reikte tot 5,70. Drie sprongen op 5,80 mislukten. Zijn tegenvallende hoogte was goed voor de gedeelde vijfde plaats.

Rik Taam vierde op zevenkamp

Meerkamper Rik Taam heeft ondanks een sterke afsluitende 1000 meter net naast de medailles gegrepen op de zevenkamp. Hij eindigde in een persoonlijk puntenrecord van 6111 punten als vierde.

De Noord-Hollander kwam net tekort om de Pool Pawel Wiesiolek te passeren. Die werd derde met 6133 punten. Het goud ging naar de Fransman Kevin Mayer met 6392 punten. De Spanjaard Jorge Urena pakte zilver met 6158 punten.

De andere Nederlandse deelnemer aan de meerkamp, Pieter Braun, trok zich na het hoogspringen terug. Hij had bij het hoogspringen last gekregen van een enkel en besloot uit voorzorg op te geven.