Nadine Visser Europees kampioen op 60 meter horden in supertijd

De 26-jarige atlete snelde in de Arena van Torun naar het goud in een tijd van 7,77 seconden. Het is niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste mondiale tijd van dit jaar.

Visser verdedigde in Torun de Europese titel die ze twee jaar geleden veroverde in Glasgow. Toen was ze een van de kanshebbers, nu de onbetwiste favoriete. Die status deerde haar weinig; Visser oogde in Torun zelfverzekerd en liep zich met praktisch foutloze races in de series en de halve finales naar de eindstrijd. Haar gouden race in de finale gaat de boeken in als een nagenoeg perfecte.

De pas 19-jarige Zoë Sedney, die heel verrassend de finale had bereikt, eindigde als zevende in 8,00.

Koen Smet

Hordeloper Koen Smet wist een sterk optreden te niet bekronen met een medaille. De Amsterdammer eindigde op de titelstrijd in het Poolse Torun als zevende in de finale van de 60 meter horden. De Fransman Wilhem Belocian veroverde het goud in 7,42. De Brit Andy Pozzi won het zilver in 7,43. Het brons ging naar de Italiaan Paolo Dal Molin in 7,56.