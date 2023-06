Jong Oranje strijdt voor plek in kwartfinale EK: Burger vervangt geschorste aanvoerder Timber

Wouter Burger vervangt Quinten Timber. De aanvoerder van het elftal is geschorst. Burger, die speelt bij FC Basel, viel zaterdag in de ontmoeting met Jong Portugal (1-1) al in.

Devyne Rensch is zijn basisplaats kwijt. Milan van Ewijk krijgt rechts achterin de voorkeur. Het basiselftal van de Nederlandse beloften is verder ongewijzigd.

Bekijk de opstelling van Jong Oranje

Jong Oranje begon het toernooi met een doelpuntloos gelijkspel tegen België. De tweede ontmoeting, met Jong Portugal, eindigde ook onbeslist (1-1). Ajax-aanvaller Brian Brobbey scoorde.

Alle vier de landen in groep A kunnen de kwartfinales nog halen. Jong Georgië leidt met 4 punten, voor Jong België (2 punten), Jong Oranje (2 punten) en Jong Portugal (1 punt). Jong Oranje is bij een overwinning zeker van een plek bij de laatste acht.

Jong Oranje strandde bij het vorige EK, twee jaar geleden in Hongarije in de halve finales. De Nederlandse beloften wonnen het toernooi twee keer, in 2006 en 2007.