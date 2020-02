FC Utrecht heeft geen kind aan Go Ahead Eagles in KNVB-beker

Het is daarmee voor Van den Brom het vijfde opeenvolgende seizoen, dat hij in de halve finale van de beker staat. Waar zijn vorige werkgever AZ een dag eerder in de kwartfinale tegen NAC Breda verzuimde het kwintet vol te maken, lukte dit Van den Brom wel. Go Ahead Eagles begon nog goed aan het bekerduel en kreeg via Alexander Bannink de eerste grote kans, maar al snel werd duidelijk, dat het niveauverschil te groot was.

In de loop van de eerste helft verkreeg FC Utrecht vrijwel volledige controle over het duel. Het was de nieuwe aanvoerder Simon Gustafson die de score opende als eindstation van een prima aanval. De VAR keek nog even naar de situatie omdat eerder in de aanval Sean Klaiber de bal uit de kluts op de arm had gekregen, maar die situatie werd niet als strafbaar hands beoordeeld. Op het moment dat Adam Maher vlak voor het rustsignaal met een van richting veranderde vrije trap het overwicht tot uitdrukking bracht in een tweede Utrechtse treffer leek het bekerduel voortijdig beslist.

John van den Brom Ⓒ / Gerrit van Keulen

Go Ahead Eagles, de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie, toonde echter vechtlust en kwam vroeg in de tweede helft terug tot 1-2 door een goal van Jaroslav Navratil na ongelukkig uitverdedigen van Urby Emanuelson. Met een voortreffelijke snelle uitbraak stelde FC Utrecht direct weer orde op zaken. Gyrano Kerk legde de bal na een prima rush af op Jean-Christophe Bahebeck, die op de spitspositie de voorkeur had gekregen boven Issah Abass (1-3).

FC Utrecht kon het duel vervolgens zonder problemen uitspelen en kwam ook niet in de problemen toen Go Ahead-trainer Jack de Gier de maar liefst 2.00 meter lange Maarten Pouwels inbracht. Van den Brom benutte het restant van het duel voor enkele nuttige wissels. Zo maakte Joris van Overeem zijn rentree na een enkelblessure en kreeg Tommy St. Jago voor de tweede keer speeltijd in de hoofdmacht. Emanuelson, die het verdienstelijk had gedaan als centrumverdediger, verhuisde door de komst van St. Jago naar de linksbuitenpositie, waarmee weer werd onderstreept dat hij het ultieme manusje van alles is in de selectie van FC Utrecht. Het hoogtepunt van de avond werd verzorgd door Kristoffer Peterson die voor de 1-4 zorgde door de bal vanaf de linkerflank schitterend in de verre hoek te krullen, een onvervalste beauty.

En zo werd het in alle opzichten een geslaagde avond voor FC Utrecht, dat nog maar twee wedstrijden verwijderd is van de groepsfase van de Europa League, het doel waar Van den Brom en zijn ploeg dit seizoen zo jammerlijk naast grepen door de uitschakeling tegen HSK Zrjinski Mostar in de voorronde van de Europa League. Door de stijging van Nederland op de FIFA-ranking stroomt de bekerwinnaar ditmaal direct door naar de groepsfase van de Europa League. Een lonkend perspectief voor FC Utrecht, al is de route nog lastig genoeg met sowieso Ajax als eerste tegenstander. Van den Brom weet als geen ander hoe lastig de eindfase van de KNVB-beker is, want de viermaal dat hij met AZ doordrong tot de laatste vier leverde geen enkele Dennenappel op. Tweemaal was de halve finale het eindstation en tweemaal strandde hij met AZ in de finale.