Alfred Schreuder met titel naar Ajax

Hoewel Schreuder zich als hoofdverantwoordelijke in Amsterdam zal moeten bewijzen, liet hij in het vijandige stadion De Bosuil zien over een belangrijke eigenschap van een potentiële succescoach te beschikken. De haat van de fans van Royal Antwerp FC richting de aartsrivaal zorgde voor een heerlijke voetbalsfeer, maar – minder leuk voor Schreuder – zette ook 220 volt op de benen van de Club Brugge-spelers, die voor rust op alle fronten werden afgetroefd door de thuisclub. Op de 1-0 van Michael Frey viel helemaal niets af te dingen.

De trainer verblikte of verbloosde niet en zette in de kleedkamer de zaken recht, die in het eerste bedrijf verkeerd waren gegaan. Daarbij werd Schreuder ook nog eens geholpen door een onbesuisde actie van Antwerp-speler Abdoulaye Seck. De verdediger haalde Noa Lang neer en gaf de gasten de 1-1 van Hans Vanaken op een presenteerblaadje.

Plumpudding

Antwerp zakte als een plumpudding in elkaar en als technisch directeur Marc Overmars nog niet wist wat hij na dit seizoen met trainer Brian Priske aan moet, dan weet hij het ongetwijfeld nu. De Deen gaf zijn eigen elftal de genadeklap door Radja Nainggolan en Pierre Dwomoh te wisselen. Twee minuten later leidde Club Brugge met 1-2 en weer twee minuten later zelfs met 1-3, omdat invaller Jack Hendry en Sargis Adamyan uit een corner scoorden.

Na de bevrijdende 1-3 stoven de reservespelers de dug-out uit, maar vierde Schreuder zijn feestje rustig. Na het laatste fluitsignaal was de Nederlander wel onderdeel van de massale feestvreugde. Schreuder kwam binnen op het moment dat Club Brugge, waar Bas Dost als invaller nog wat speelminuten kreeg, zeven punten achter Union St. Gilloise stond. En hij trekt de deur achter zich dicht, nadat hij de club landstitel nummer achttien bezorgde.