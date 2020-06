Tim Krul krijgt handen op elkaar in Engeland: ’Wreed voor hem’

Tim Krul was uitstekend op dreef tegen Manchester United. Ⓒ REUTERS

Tim Krul was zaterdag hard op weg om uit te groeien tot de held van Norwich City. De doelman hield zijn ploeg in het kwartfinaleduel van de FA Cup met Manchester United eigenhandig in de wedstrijd. Een doelpunt van Harry Maguire, in de 28e minuut van de verlenging, maakte aan alle hoop echter een einde voor The Canaries. Desalniettemin regent het in de Engelse media complimenten voor de Nederlander.