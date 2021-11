Uitblinker Dusan Tadic: ’Alle Serviërs kunnen blij en trots zijn’

Portugal nam in het Estádio Da Luz binnen 2 minuten de leiding via Renato Sanches, na geklungel van de Serviër Nemanja Gudelj. „We begonnen slecht, maar dat hield ons niet tegen”, zei Tadic. „We hadden er vooraf over gesproken dat zoiets zou kunnen gebeuren. Het was zaak om rustig te blijven, de bal in de ploeg te houden en Portugal te slim af te zijn. En dat lukte.”

Tadic zorgde zelf na ruim een half uur voor de gelijkmaker, met dank aan de Portugese doelman Rui Patrício die het schot van de Ajacied door zijn handen liet glippen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kopte invaller Aleksandar Mitrovic op aangeven van Tadic de 1-2 binnen.

Volgens de 32-jarige Tadic is het succes van Servië vooral te danken aan bondscoach Dragan Stojkovic, die begin dit jaar werd aangesteld. „Hij heeft de lach teruggebracht. Ik hoop dat hij lang bij ons blijft”, aldus de nummer 10. „We spelen mooi voetbal, we hebben ook tegen Portugal gedomineerd. We willen meedoen aan alle WK’s en EK’s. Ik ben heel blij dat we het nu gehaald hebben.” Servië wist zich niet te plaatsen voor het EK van afgelopen zomer.