Van der Poel dreigt niet alleen Vuelta te missen

In Madrid wordt vandaag het parcours van de Vuelta van 2020 voorgesteld. Die wordt gereden van 14 augustus tot 6 september en start in Utrecht. Drie etappes lopen over Nederlands grondgebied. Van der Poel sprak al eerder de wens uit om volgend jaar aan de start te staan. De winnaar van de Amstel Gold Race ziet het als een ideale gelegenheid om zijn eerste grote ronde te rijden, drie weken na de mountainbikerace op de Olympische Spelen in Tokio. Elke organisator zou een gat in de lucht springen met zo’n wens, maar in Spanje zitten ze met de handen in het haar. „Ik ben zeer vereerd dat een wereldtopper als Mathieu de Vuelta wil rijden”, zei koersdirecteur Guillén aan Wielerflits. „Maar zijn team Corendon-Circus uitnodigen is bijna onmogelijk. Hoe graag ik het ook zou willen.”

"De organisatie heeft ook niet gezegd dat we níet mogen starten"

22 teams mogen aan de start staan. De 19 World Tour-teams (eentje meer dan vorig jaar door nieuwkomer Cofidis) en Total Direct Energie (winnaar van de Europe Tour) zijn daar zeker bij. Dat maakt dat de organisatie maar twee wildcards kan uitdelen. „Ik heb al drie Spaanse pro-continentale teams: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH en Fundación Euskadi. We moeten één van die drie al teleurstellen, terwijl we het Spaanse wielrennen willen promoten.”

’Niet nieuw’

Of Caja Rural-Seguros daadwerkelijk naar de Ronde van Spanje gaat, valt zeer te betwijfelen. De UCI schorste de ploeg eerder deze week voor 15 tot 45 dagen. De UCI ging tot de strafmaatregel over nadat voor de tweede keer in een periode van twaalf maanden een renner van de Spaanse formatie is betrapt op doping.

"Ook daar kan zich een probleem met de wildcard voordoen"

Maar het is niet echt een hoopgevende uitspraak van de Vuelta-baas voor ’MvdP’. „Dit is niet nieuw”, zegt ploegmanager Roodhooft. „We weten dat het niet makkelijk is en dat de plaatsen heel beperkt zijn. De organisator heeft ook niet gezegd dat we niet mogen starten. We hebben een ideaal programma uitgestippeld voor Mathieu volgend seizoen en daar zit de Vuelta bij. Maar ik begrijp dat het lastig wordt. Dat geldt voor alle grote rondes en zelfs andere wedstrijden. Als de UCI er een extra World Tour-ploeg bijneemt en ook de winnaar uit de Europe Tour startrecht krijgt, dan kan je maar twee teams uitnodigen.”

Tirreno en Milaan-Sanremo

Total Direct Energie kan nog beslissen om naast de Giro ook de Vuelta te schrappen van hun programma, maar die kans is klein. Vraag is hoe leefbaar deze situatie nog is voor de pro-continentale teams. „Daar moet inderdaad eens over nagedacht worden”, vindt Roodhooft. „Want je hebt ook teams als Arkéa-Samsic met Nairo Quintana en Warren Barguil. Quintana won wel de Giro én de Vuelta, hè. Die ploeg wil ook graag in zo veel mogelijk topwedstrijden starten. Wanty-Gobert (dat wel startrecht heeft in de eendagskoersen in de World Tour, red) zit in dezelfde situatie.”

Van der Poel wil ook deelnemen aan bijvoorbeeld Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Ook daar kan zich een probleem met de wildcard voordoen. Al beseffen organisatoren natuurlijk ook dat je niet zomaar nee zegt tegen de Nederlandse veelvraat.

Van der Poel gaf eerder al aan erg graag naar de Vuelta te willen. Zoals bekend is de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel. De 24-jarige wereldkampioen veldrijden wil kort erna zijn eerste grote ronde afwerken, de Vuelta, zo liet Van der Poel ook al eerder weten bij een exclusief interview met De Telegraaf.

Nieuwe uitdaging

„De focus ligt in de zomer op de Spelen. Tokio is mijn grote droom en daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta”, vertelde Van der Poel in Ruddervoorde, waar hij een cross uit de Superprestige reed.

De Ronde van Spanje start in 2020 in Nederland. Andere doelen voor volgend jaar zijn de prolongatie van zijn wereldtitel in het veld en een hoofdrol vervullen in een aantal voorjaarsklassiekers. De Nederlander won dit jaar Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als vierde, Parijs-Roubaix reed hij niet. Dat doet Van der Poel volgend jaar wel.