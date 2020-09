AZ-trainer Arne Slot denkt aan jongelingen voor duel met Fotuna Sittard

AZ-trainer Arne Slot Ⓒ ANP/HH

WIJDEWORMER - Soms zit in tijden dat veel tegenzit ook eens iets mee, zal Arne Slot gedacht hebben. Nu zijn ploeg wordt geplaagd door blessures (Oussama Idrissi, Ron Vlaar en Jordy Clasie) en een schorsing (Calvin Stengs), verkeren een handvol Alkmaarse talenten in de aanloop naar de traditioneel lastig uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard in bloedvorm.