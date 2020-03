’Jetro Willems komt in 2020 niet meer in actie’

Dat meldt BILD. Volgens het Duitse medium is Willems inmiddels volledig onderzocht door zijn eigenlijke werkgever in Duitsland. Het resultaat was allerminst positief te noemen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat Willems zowel zijn voorste als achterste kruisband zou hebben afgescheurd.

De voormalig PSV’er werkt hard aan zijn herstel, maar de angst heerst dat hij dit jaar niet meer in actie zal komen.

Een flinke dosis pech voor de 22-voudig Oranje international. Bij Newcastle was hij namelijk een vaste waarde in het elftal van Steve Bruce. Bij de huurovereenkomst tussen de twee clubs, hadden The Magpies een optie tot koop bedongen. Nu heeft het er alle schijn van dat Newcastle deze optie niet gaat lichten. Bij Frankfurt kwam de 25-jarige linkspoot weinig meer aan spelen toe.

Ondanks het slechte nieuws houdt Willems de moed erin. Op Instagram deelt hij een video dat hij werkt aan zijn revalidatie, middels ’aqua walking’. Daar schrijft hij bij: „Wat een jaar zeg. Ik heb een beetje ruimte voor verbetering gelaten. Maar ik heb ze laten zien, hou me beter in de gaten.”