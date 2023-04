Marc Overmars dolblij: ’Prachtig voor de club, maar ook voor mezelf’

„Voor de club is dit prachtig, maar natuurlijk ook voor mezelf”, glunderde de Nederlander. „Deze club is in verdere opbouw. Als dan gelijk een prijs volgt, is dat mooi, al komt dit wel héél snel, waardoor het publiek ook snel meer verwacht. Ik denk dat we er tot nu toe het maximale uithalen. We zijn nog niet zo ver dat we al echt supersterk zijn.”

Maar wel sterk genoeg om om superieur de beker te winnen. „KV Mechelen was niet naar hier gekomen met het idee te willen winnen”, vervolgde Overmars. „Maar de staat van het veld hielp niet. De bal liep niet goed, omdat het terrein droog was en niet gemaaid”, sprak het voetbaldier pur sang. „Daardoor kreeg je geen snelheid in de wedstrijd. En da’s jammer.”

Door het wedstrijdscenario kon Overmars – die nog volop herstelt van een hartinfarct dat hem rond de jaarwisseling trof – de bekerfinale rustig beleven. „Dit moest geen spannende wedstrijd worden met verlengingen en penalty’s. (lacht) Mogelijk worden de Play-offs wel intens. Deze bekerwinst is in ieder geval een boost voor wat nog komt.”

Bron: Het Nieuwsblad