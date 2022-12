FIFA komt met uitleg over omstreden goal Japan

In nauwelijks tien minuten tijd bogen de Aziaten donderdagavond een 1-0 achterstand bij rust om in een 2-1 voorsprong. Maar het tweede doelpunt van Ao Tanaka was flink omstreden. Was de bal bij de assist van Kaoru Mitoma over de lijn of niet? Volgens de FIFA wel.

„Het tweede doelpunt van Japan werd gecheckt door de VAR om te kijken of de bal buiten het speelveld was’, tweet de FIFA vrijdagmiddag. „Andere camera’s tonen wellicht misleidende beelden, maar op basis van het beschikbare bewijs was de gehele bal niet buiten de lijnen”, velt de FIFA het definitieve oordeel.

Door de overwinning op Spanje ging Japan verrassend als groepswinnaar door. de Spanjaarden plaatsten zich vanwege een beter doelsaldo als tweede voor het uitgeschakelde Duitsland.