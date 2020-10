Mercedes-teambaas Wolff bereid mee te denken met Red Bull Racing

In dat geval kunnen leveranciers hun krachtbron niet meer ontwikkelen tot er nieuwe motoren worden geïntroduceerd in de sport. Het team krijgt bijval van Mercedes-topman Toto Wolff.

Oplossing

Red Bull is op zoek naar een oplossing, nu de huidige leverancier Honda er na 2021 mee stopt. Teambaas Christian Horner heeft al bevestigd dat zijn renstal erop hoopt een eigen motor te ontwikkelen met behulp van de Japanners. Volgens Horner kan dat alleen als het reglement wordt bevroren na 2021 tot de komst van nieuwe motoren. Dat staat nu gepland voor 2026. Anders is het financieel niet te behapstukken.

Bekijk ook: Hoge verwachtingen Verstappen komen vooralsnog niet uit

Komende week staat een belangrijk overleg op het programma. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat, wat hem betreft, de motoren kunnen worden bevroren na volgend jaar. ,,Ik snap heel goed dat Red Bull geen klantenteam meer wil zijn en dat ze de motor in eigen hand willen houden. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om hen die kans te geven.”

100 procent CO2-neutrale brandstof

Wolff heeft enigszins makkelijk praten, want hij beschikt met Mercedes op dit moment over de sterkste motor. Het is eerder de vraag of de andere twee leveranciers – Ferrari en Renault – ook zover willen gaan. Red Bull maakte tot 2019 gebruik van Renault-motoren. Bijkomende moeilijkheid is dat de Formule 1 als doel heeft gesteld dat alle motoren vanaf 2023 honderd procent CO2-neutrale brandstof moeten gebruiken.

Wolff: ,,Ik weet zeker dat Honda het goed heeft gedaan en dat er daar nog wat in de pijplijn zit. Dat zorgt voor vertrouwen bij Red Bull. En ik snap dat zij vervolgens niet in een soort uitgavenoorlog terecht willen komen wat het ontwikkelen van motoren betreft. Ik support Red Bull hierin. Het is een heel belangrijk merk voor de Formule 1 en we moeten er alles aan doen om beide teams (Red Bull en AlphaTauri, red.) voor de sport te behouden.”

Bekijk ook: Max Verstappen tevreden met derde plek in kwalificatie

Wolff sloot eerder overigens wel uit dat Mercedes vanaf 2022 motoren gaat leveren aan Red Bull, aangezien Mercedes vanaf volgend jaar al aan vier teams – inclusief het fabrieksteam – krachtbronnen levert.

Bekijk hier de standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1