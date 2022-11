Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Geschorste schaatser klaar met ’vervelende acties’ in het marathonpeloton Mats Stoltenborg wil na rode kaart revanche op het ijs: ’Dan is de wraak veel zoeter’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Mats Stoltenborg krijgt een lach op zijn gezicht als hij aan zijn trip naar Canada denkt. Ⓒ Anne van der Woude

HEERENVEEN - Eigenlijk had Mats Stoltenborg vanavond gewoon op het ijs willen staan in Hoorn, waar de zesde marathon van het seizoen wordt gereden. Toch zit de schaatser van Jumbo-Visma noodgedwongen thuis. Tijdens de afgelopen marathonwedstrijd werd de geboren Hoofddorper vorig weekeinde met een rode kaart uit de strijd gehaald. Er kon daardoor ook direct een streep door de marathon in Hoorn, want voor die wedstrijd is hij geschorst.