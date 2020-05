’Premier League pas echt terug mét fans op de tribune’

Het uitspelen van het huidige seizoen vanaf 17 juni zal volledig zonder publiek zijn.

Optimisme

„Niemand weet nog wanneer we kunnen ophouden met wedstrijden achter gesloten deuren en het is goed dat we deze voorzorgsmaatregelen nemen, maar er is optimisme bij de Premier League en bij de clubs dat we de fans terug in de stadions zullen zien volgend seizoen, al zal dat wellicht gefaseerd gaan”, zei Masters tegen Sky Sports News.

Hij hoopt dat het de clubs een mentale boost zal geven en dat dit hetgeen is waar iedereen naartoe werkt. „We weten allemaal dat de Premier League die we kennen en waar we van houden pas echt helemaal terug is als we supporters op de tribunes hebben staan.”

Transferperiode

De Premier League-baas maakte ook nog bekend dat de transferperiode in Engeland van start zal gaan aan het einde van het huidige seizoen. Hoe lang die dan duurt, is volgens hem nog niet bekend.