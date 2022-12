Franse bond dient klacht in over ’abnormaal’ gedrag Argentijnse keeper Martinez: ’Dit gaat te ver’

Nadat Argentinië afgelopen zondag via strafschoppen in een zinderende WK-finale afrekende met Frankrijk, leven de twee voetbalgrootmachten op gespannen voet met elkaar. Vooral de reacties van de gekke Argentijnse doelman Emiliano Martinez richting de Franse sterspeler Kylian Mbappé worden in Frankrijk als beledigend ervaren. Martinez, die tijdens de finale vier keer moest vissen door de steraanvaller, vroeg in de kleedkamer al gekscherend een minuut stilte voor Mbappé. „Omdat hij is gestorven.”

Tijdens de viering in de straten van Buenos Aires ging Martinez verder. De doelman hield tijdens de parade door de stad een babypop vast met daarop een afbeelding van het hoofd van geklapt. Op foto’s is te zien hoe hij attributt stevig tegen zijn borst drukt, onder toeziend oog van Lionel Messi, een ploegmaat van de Franse superster bij Paris Saint-Germain.

In Frankrijk kunnen ze niet lachen om de fratsen van de keeper van Aston Villa. „We hebben verschillende procedures opgestart”, laat Le Graët weten. „Het is heel choquerend. Dit zijn jongens die hun best hebben gedaan om het Franse team te laten slagen. Het is belangrijk dat we hen steunen. Ik vind deze uitspattingen abnormaal en moeilijk te begrijpen. Dit gaat te ver. Het gedrag van Mbappé was voorbeeldig.”