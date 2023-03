Demi Vollering boekt schitterende overwinning in Dwars door Vlaanderen

Voor Vollering (26) was het haar tweede zege van het seizoen op pas haar derde koersdag. Na haar overwinning begin maart in de Strade Bianche ging ze op hoogtestage, waarvan ze pas enkele dagen geleden terugkeerde.

Vollering had veel te danken aan haar ploeggenotes, met name Mischa Bredewold en de Zwitserse Marlen Reusser. „Als zij vooruit waren, hoefde ik alleen te controleren. Ik ben best irritant geweest voor die andere meiden; voor Floortje Mackaij bijvoorbeeld, die ik juist erg graag mag.” Maar Mackaij rijdt voor Movistar en kreeg geen ruimte.

Knallen

De finale begon met een ontsnapping van onder anderen Reusser, zondag nog winnaar in Gent-Wevelgem, en Vos in haar tweede wedstrijd van het seizoen. Ze bleven met twee over vooraan met achter hen een groep van vijf rensters, onder wie Vollering en Mackaij. Maar de samenwerking was niet goed en richting de Nokereberg liepen Vos en Reusser zelfs weer uit.

Op zo’n 16 kilometer voor de finish werd het tweetal echter door een groep van zo’n 25 rensters achterhaald. De aanvallen volgden elkaar op. In Nokere, op de laatste helling van de dag, reed Vollering weg. De Duitse Liane Lippert en Vos joegen tevergeefs. De Zuid-Hollandse Vollering, die al enige jaren in Zwitserland woont, reed als in een tijdrit naar de finish. „De ploeg was zo aan het knallen, we zitten echt in een flow”, vertelde de winnares, die haar ploeg de achtste overwinning van het seizoen bezorgde.