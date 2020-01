ATP de mist in met volkslied Moldavië

De organisatie van de ATP Cup heeft excuses aangeboden aan Moldavië. „Bij de start van Moldavië vs. België hebben we per ongeluk het verkeerde volkslied ingestart. We bieden onze oprechte excuses aan en hebben dat ook persoonlijk bij Team Moldavië gedaan”, laat de tennisbond weten.

De ATP Cup wordt in Australië gespeeld, te weten Sydney, Brisbane en Perth. Moldavië is ingedeeld in een groep met de Belgen, Groot-Brittannië en Bulgarije.

In totaal doen 24 landen mee, verdeeld over zes groepen. Acht ploegen kwalificeren zich vervolgens voor de volgende ronde.

Radu Albot in actie voor Moldavië tijdens de ATP Cup Ⓒ Hollandse Hoogte