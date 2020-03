Marathon van Rotterdam verschoven naar 25 oktober

De 17.000 startbewijzen voor de uitverkochte jubileumeditie in de Maasstad blijven geldig. De nieuwe datum is vastgesteld in overleg met onder meer de gemeente Rotterdam, sponsors, leveranciers en andere betrokken partijen, „in de hoop dat het virus dan onder controle is”, aldus de organisatie.

„Vanzelfsprekend staat de gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen bij ons op de eerste plaats”, vulde directeur Mario Kadiks aan. „Wij zijn als organisatie dankbaar voor de vele blijken van grote betrokkenheid die wij hebben gevoeld na het onvermijdelijke uitstel van onze marathon en de flexibiliteit van iedereen bij het vinden van een nieuwe datum.”

Veel marathons zijn in binnen- en buitenland door het coronavirus uitgesteld dan wel geschrapt voor dit jaar. Zo gaan de races op de geplande data in Enschede en Leiden niet door en moesten ook de wedstrijden in onder meer Parijs, Rome, Wenen en Londen worden geannuleerd. De befaamde marathon in de Engelse hoofdstad is inmiddels verplaatst naar 4 oktober. Twee weken later gaan de atleten in Parijs alsnog van start.