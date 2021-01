Liverpool-manager Klopp hoopt op ommekeer tegen Manchester United

Burnley deed iets bijzonders want het maakte een einde aan de ongeslagen status van Liverpool in de Premier League in het eigen stadion Anfield na 68 wedstrijden. Er zat bijna vier jaar tussen de vorige thuisnederlaag in de competitie tegen Crystal Palace (april 2017) en de zeperd tegen het laaggeklasseerde Burnley.

„We hebben die wedstrijd verloren en het was echt een dieptepunt. Het is niet dat ik dacht: ’Kan mij wat schelen’”, aldus Klopp voorafgaand aan de bekerkraker van zondagavond tegen Manchester United.

„Als ik eraan terugdenk, kan ik geen reden vinden waarom we die wedstrijd verloren, maar dat is wel zo. Het is gebeurd en soms heb je een dieptepunt nodig om dingen ten goede te keren en dat is zeker waar we nu voor gaan.”

„Als we een slechte wedstrijd hadden gewonnen, zou de wereld zeggen: ’Oké, het is niet het voetbal dat ze normaal spelen, maar ze winnen wel weer’. Op de lange termijn zou het niet helpen”, meent Klopp.

Klopp zei dat hij volledig vertrouwen had in zijn spelers na het eerste verlies op Anfield in bijna vier jaar. „Het zijn allemaal nog steeds geweldige mensen met geweldige karakters. Ze zijn er verantwoordelijk voor wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en ze veranderen niet van de ene op de andere dag. Het is nog steeds een heel goede groep.”