Dít moet je weten voorafgaand aan bekerfinale Ajax-Vitesse

De KNVB-beker, waar het allemaal om draait. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Om 18.00 uur trappen Ajax en Vitesse af in De Kuip voor de KNVB-bekerfinale. Vorig jaar werd de finale Feyenoord-FC Utrecht niet gespeeld door de coronacrisis. Het was de eerste keer sinds 1960 dat de bekerfinale geen doorgang vond. Om in de bekersfeer te komen een overzicht van enkele wetenswaardigheden over Ajax-Vitesse en het bekertoernooi in totaliteit.