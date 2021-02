Neymar wil bij PSG blijven en doet beroep op Kylian Mbappé

De Braziliaanse voetbalvedette hoopt ook dat Kylian Mbappé zijn toekomst aan de club verbindt. Dat zei hij op de Franse televisie. "Ik ben blij hier. Er is wat veranderd, maar wat kan ik niet precies uitleggen. Ik voel me rustiger, heb me aangepast", aldus de aanvaller, die in 2017 voor een bedrag van 222 miljoen euro overkwam van FC Barcelona.

Spaanse media schreven al vaak dat Neymar weer terug wil naar Barcelona, maar dat is volgens de sterspeler niet het geval. "Ik wil bij PSG blijven en ik hoop dat Kylian ook blijft. Dat is natuurlijk de wens van elke PSG-supporter. Met Kylian heb ik een relatie als een broer. We spelen graag samen en willen dat PSG een geweldig team wordt."

Mbappé, die nog een contract heeft tot de zomer van 2022 bij de Franse kampioen, gaf onlangs te kennen dat hij nadenkt over zijn toekomst.