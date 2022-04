Veel kritiek na schwalbe De Ligt: ’Will Smith, lever je Oscar maar in’

Op sociale media gaat het dan ook los. Zo is Will Smith gemonteerd in een video. De acteur - die vorige week opzien baarde bij de Oscars door het podium op te stormen om Chris Rock een klap te verkopen - verschijnt op het moment dat De Ligt een kopduel wil aangaan in beeld en op het moment dat Smith een klap verkoopt gaat de Oranje-verdediger neer.

En zo is er wel meer kritiek: ,,Lever je Oscar maar in Will Smith, Hij moet naar De Ligt en niemand anders.”

En ,,Wat een aanfluiting die De Ligt. Hij ging neer alsof hij werd geraakt door een sniper.”

De Ligt krijgt het te verduren: ,,Wat een clown!”

,,Ik hoop dat hij snel kan herstellen!”

Het gaat maar door: ,,Leeft De Ligt nog?”