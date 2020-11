Dubbele gevoelens bij jarige en trotse Georginio Wijnaldum

„Ik ben natuurlijk heel blij en trots dat ik mijn land mag aanvoeren, maar ik had liever gehad dat Virgil er bij was geweest. Hij is een vriend, ik zie hem zelfs als familie. Virgil leeft ontzettend mee, maar dat doet hij met alles. Zo heeft hij me vandaag ook met mijn verjaardag gefeliciteerd”, lachte Wijnaldum, die zei dat hij zijn onfortuinlijke ploegmaat nog even ging bellen.

„De eerste helft was heel moeilijk, maar je zag wel dat we de vrije man konden vinden als we rustiger waren. De tweede helft deden we dat beter. Toen moesten we komen omdat we achter stonden, misschien dat het daar aan lag dat we er beter in zaten”, zei Wijnaldum, die zelf na rust in de kleedkamer achter bleef.

„Als spelers spelen, hinken ze niet op twee gedachten, maar voor de bondscoach is het wel lastig”, erkende Wijnaldum het drukke schema van alle spelers. „Vandaag is hij weer ongelukkig met het uitvallen van Nathan Aké en Hans Hateboer. Ik heb niet het gevoel dat wij dit als een oefenduel benaderden, want we wilden echt graag winnen. Dat kon ook, maar het is uiteindelijk niet gebeurd.”

Bekijk ook: Van de Beek helpt Oranje aan gelijkspel tegen Spanje

Daley Blind begon op de bank, maar moest al snel het veld in als vervanger van de geblesseerde Nathan Aké. „Het is een heel druk schema, dus dan vraag je je af of deze oefenwedstrijden nodig zijn”, aldus de man die als captain eindigde nadat Wijnaldum en Memphis Depay waren gewisseld.

Daley Blind. Ⓒ BSR Agency

„De eerste helft waren we vooral zoekende, al ging het in de loop van de tijd wel beter. Maar ook met het druk zetten waren we wat zoekende. Dat moet organisatorisch gewoon goed staan tegen Spanje, dat zoveel kwaliteit heeft. Het is zonde dat we aan het eind niet nog een doelpunt maken, maar zij hadden ook nog kunnen scoren. Ik kijk met een oké-gevoel terug op deze wedstrijd, waaruit we lering kunnen trekken, maar waar ook goede dingen in zaten.”