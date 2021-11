Xavi Hernández: ’Terug naar de plek waar ik ben opgegroeid’

„Ik keer terug naar de plek waar ik ben opgegroeid. Ik keer terug naar de club van mijn leven”, zo schrijft hij op Instagram. „Ik kan geen woorden vinden om de emoties die ik voel te beschrijven nu ik weer dit logo, dat in mijn hart is verankerd, mag verdedigen. Om Camp Nou weer te voelen trillen en om weer de aanmoedigingen te horen van onze fans.”

„Ik weet dat ik instap op een lastig moment, maar ik ga deze uitdaging met enorm veel enthousiasme aan”, vervolgt hij. „Ik zal met jullie vechten om weer om de plek die we verdienen te bereiken.”

Op het vliegveld sprak hij ook al kort met enkele journalisten. „Het is eerste wat ik ga doen als ik in Barcelona ben, is met de spelers praten en hen laten weten wat mijn visie is. Ik eis direct het maximale. Wij zijn Barcelona en wij moeten winnen. We kunnen geen genoegen nemen met een verlies of een gelijkspel.”