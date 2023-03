Feyenoord onderzoekt extra veiligheidsmaatregelen voor Klassieker in KNVB-beker

„We bekijken nog welke maatregelen nodig worden geacht”, zegt een woordvoerder van Feyenoord twee dagen na de bekerloting. „Zodra daar duidelijkheid over is, communiceren we uiteraard de besloten ’aanvliegroute’.” De KNVB moet de precieze speeldata van Feyenoord - Ajax en SV Spakenburg - PSV nog vaststellen. De halve finales staan gepland voor 4, 5 en 6 april.

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook al in De Kuip, toen voor de competitie. De Rotterdamse club had metershoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld, om te voorkomen dat supporters voorwerpen richting het veld zouden kunnen gooien.

Televisiezender ESPN was daardoor genoodzaakt om de camera’s waarmee de wedstrijd wordt geregistreerd aanzienlijk hoger in het stadion te installeren, omdat de netten anders recht voor de lens zouden hangen. Tv-kijkers klaagden op sociale media over het hoge camerastandpunt. De netten waren daarop nog steeds te zien. Het duel eindigde in 1-1.

"Zowel wij als de kijkers thuis werden hier niet heel blij van, maar het kon niet anders"

„Op dat moment was dit de best mogelijke oplossing”, aldus een woordvoerder van ESPN, die aangeeft dat de tv-zender nog niet weet of de netten nu opnieuw worden opgehangen. „Zowel wij als de kijkers thuis werden hier niet heel blij van, maar het kon niet anders. Als de netten er hangen, dan hangen ze er en komen ze af en toe in beeld. Door een bepaalde cameraopstelling hebben we geprobeerd het zoveel mogelijk te vermijden. Maar je ontkomt er niet aan dat die netten en de palen waar ze aan hangen, in beeld komen. Feit is dat iedereen, zowel in het stadion als de tv-kijkers thuis, hier last van heeft. Iedereen, met name Feyenoord, was het er wel over eens dat je dit eigenlijk niet moet willen. Maar als het moet voor de veiligheid, dan moet het.”

ESPN verwacht geen problemen om op het complex van amateurvereniging Spakenburg de halve finale tegen PSV goed in beeld te brengen. „Er komt wel wat extra werk bij kijken, maar dit is natuurlijk niet de eerste keer dat een amateurvereniging een betaaldvoetbalclub ontvangt.”