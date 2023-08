Malik Tillman derde aanwinst voor PSV deze zomer

Tillman heeft zijn contract bij Bayern verlengd tot medio 2026, waarna de Duitse Rekordmeister heeft ingestemd met een verhuur.

Tillman reist volgens Duitse bronnen morgen naar Eindhoven voor de medische keuring en afronding van de huurdeal. Daarin is een koopoptie opgenomen, die 15 miljoen euro bedraagt.

Sterk voor de dag

Tillman is een in Duitsland opgegroeide zoon van een Amerikaanse militair en een Duitse moeder, die de jeugdopleiding van Bayern München heeft doorlopen. Afgelopen seizoen speelde de viervoudig Amerikaans international op huurbasis voor Rangers FC.

Tillman kwam in dienst van de Schotten, toen nog onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst, sterk voor de dag in het tweeluik van de play-off voor de Champions League tegen PSV. In 43 duels voor Rangers kwam Tillman tot twaalf goals en vijf assists.

Xavi Simons

De nieuwkomer moet het gat opvullen bij PSV, dat is ontstaan door het vertrek van Xavi Simons, die via Paris Saint-Germain naar RB Leipzig is vertrokken. Aanvankelijk was Charles De Ketelaere de belangrijkste kandidaat om de vacature in te vullen.

Technisch directeur Earnest Stewart gaf eerder dit seizoen aan minder frequent spelers te willen gaan huren, maar zou voor Tillman een uitzondering willen maken. Ook met het oog op de ontwikkeling van Isaac Babadi, die zich sterk heeft gemanifesteerd in de voorbereiding en een mooie toekomst wordt toegedicht. Met een huurling als concurrent op zijn positie houdt PSV het perspectief voor de 18-jarige Babadi in de komende jaren intact.