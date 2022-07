FC Twente neemt Vlap definitief over van Anderlecht

Het contract van Vlap bij Anderlecht liep nog door tot medio 2024, maar er was in Brussel geen sportief perspectief voor hem. De Belgische topclub nam hem in 2019 voor 8 miljoen euro over van SC Heerenveen. Afgelopen seizoen was Vlap een belangrijke schakel in het team van FC Twente, al vielen de goals en assists die hij verzorgde tegen. Vlap kwam tot vijf doelpunten en twee assists. Direct na het seizoen gaf de middenvelder aan dolgraag met FC Twente Europa in te gaan, maar Anderlecht weigerde te praten over een nieuwe verhuur. De Brusselse club wilde een definitieve oplossing en die is gevonden met de definitieve overname.

Terugbetalen

De aankoop van Vlap is de derde keer dat FC Twente een transferbedrag neertelt, sinds de club ontsnapte aan een faillissement in 2017. Waar aanvankelijk alleen huurlingen en transfervrije spelers konden worden aangetrokken, mikt FC Twente nu ook weer op het vergroten van transferwaarde in de selectie. Technisch directeur Jan Streuer is ervan overtuigd dat de investeringen in Vaclav Cerny (1 miljoen euro), Sadilek (1,5 miljoen euro) en Vlap (2 miljoen euro) zich gaan terugbetalen door middel van toekomstige verkopen.