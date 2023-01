Feyenoord pakt laat een punt op bezoek bij FC Utrecht

Na puntverlies in Eindhoven en Alkmaar kwamen de Rotterdammers bij het lang onverzettelijke FC Utrecht ook niet verder dan een gelijkspel ondanks een extra tijd van tien minuten na de 1-1 in de 90e minuut van Alireza Jahanbakhsh. Zo was FC Twente tot het begin van NEC-Ajax de enige topvijfclub met de volle buit van drie punten dit weekeinde.

Het was niet de eerste keer dat Feyenoord snel op achterstand kwam deze competitie en veroordeeld werd tot een achtervolging. Maar wie binnen vijf minuten tegen een 1-0 achterstand kijkt, is niet scherp aan de wedstrijd begonnen. Dan mag de afwezigheid van Gernot Trauner als rots in de branding centraal achterin geen excuus zijn.

Knappe voetbeweging

Sander van der Streek zette tot tweemaal goed door, kwam tot een voorzet die handig met een knappe voetbeweging werd verlengd door spits Bas Dost en daarachter schoof Jens Toornstra heel beheerst in met zijn linkervoet.

Uitgerekend Toornstra, de man die een half jaar geleden Feyenoord verruilde voor FC Utrecht omdat trainer Arne Slot hem eerlijk liet weten dat er voor hem geen rol meer was gelegd in het eerste elftal na de komst van Quinten Timber. De man die evenals Trauner nu voor enige tijd geblesseerd moet toekijken. Met Toornstra nog in zijn selectie had Slot in ieder geval een probleem minder gehad en zou hij niet hebben gescoord tegen de Rotterdamse koploper.

Het neemt niet weg dat het slappe begin van Feyenoord opmerkelijk was met de wetenschap dat twee concurrenten – PSV en AZ – de avond daarvoor twee punten hadden laten liggen. Feyenoord kon de Eindhovenaren op vijf punten zetten en AZ op zes bij een overwinning.

Na de 1-0 van Toornstra hield FC Utrecht direct op met voetballen. Vooraf zag het getuige de opstelling er al naar uit dat de nieuwe trainer Michael Silberbauer tegenhouden belangrijker vond dat creëren. Hij speelde met een diepe spits (Dost) met daarachter een blok van drie, twee verdedigende middenvelders en vier verdedigers.

Al jaren zijn ze bij FC Utrecht op zoek naar een meer Utrechtse speelstijl, gebaseerd op agressief, offensief spel met een bepaalde mate van opportuniteit. Toen Henk Fraser bij zijn komst het 5-3-2 invoerde, waren de kritieken niet van de lucht. Verdedigen, de nul houden stond voorop en dat was toch niet de bedoeling van zeker eigenaar Frans van Seumeren, die licht nostalgisch terugverlangde naar het FC Utrecht uit zijn jongere jaren. Toen iedere tegenstander werd afgejaagd in Galgenwaard en met veel lengte, kracht opportunistisch werd gespeeld.

Zekerheid

Met Silberbauer aan het roer gaat dat niet gebeuren. Dat is geen gewaagde voorspelling. De Deen, zelf een beperkte defensieve middenvelder, is van de zekerheid zoals hij ook als speler acteerde. Het wordt bij FC Utrecht eerder terug naar de tijd van Ab Fafié begin jaren negentig van de vorige eeuw.

Deze Rotterdammer zwaaide indertijd de scepter in Utrecht met een ultradefensief systeem wat niet om aan te zien was. Maar zolang hij resultaat boekte – Fafie kwalificeerde zich zelfs voor Europees voetbal met zijn afbraakvoetbal – maalde niemand erom in Utrecht.

En dat zal ook zo met Silberbauer zijn. Als je debuteert met een overwinning/gelijkspel tegen de koploper van de Eredivisie dan dempen kritische geluiden snel en verschaf je jezelf behoorlijk wat krediet.

Lang onmachtig

Feyenoord bleek (lang) onmachtig om de Utrechtse muur af te breken. Ieder moment kreeg je het gevoel dat de ploeg aan de hand van good-old Mark van der Marel zou instorten. Bij schoten van Danilo en Sebastian Szymanski - lat en over – bijvoorbeeld. Maar Feyenoord was niet inventief genoeg om grote uitgespeelde kansen te creëren.

Na de vroege wissel in de 32e minuut - Oussama Idrissi voor Igor Paixao – bracht Slot in de 59e minuut Santiago Gimenez, Mats Wieffer en Alireze Jahanbakhsh. De Mexicaan stuitte op doelman Vasilis Barkas en de Iraniër versierde een vrije trap op twintig meter van het Utrechtse doel, maar ook die kans was niet aan Feyenoord besteed in de 79e minuut. Szymanski schoot in de handen van Barkas.

Het grote aftellen gaf aan dat de ploeg van Silberbauer zich nog tien minuten staande moest houden. De trainer bracht nieuwe energie met Tasos Douvikas, Luuk Brouwers, Amin Younes en Daishawn Redan. Opvallend genoeg veel aanvallende impulsen en de Griek leek de wedstrijd in het slot te gooien, maar zag zijn schot via de paal het veld instuiteren.

Feyenoord leefde nog. En kreeg tien minuten extra. Maar verder dan een afgekeurde goal van Gimenez en een gevaarlijk schot van Orkun Kökcü kwamen de Rotterdammers niet.