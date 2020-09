Sport Kort: Honkballegende Tom Seaver overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse golfers ondermaats op Andalucia Masters

21.02 uur: De Nederlandse golfers hebben een slechte eerste dag achter de rug op de Andalucia Masters in Spanje. Wil Besseling is op de 50e plek de beste Nederlander.

Besseling ging rond in 75 slagen, vier meer dan het baangemiddelde. Op de vierde hole noteerde Besseling een 'double bogey', twee slagen boven het baangemiddelde. Ook Darius van Driel noteerde een 'double bogey' op de winderige baan in Andalusië. Hij noteerde in de eerste ronde 76 slagen.

Joost Luiten beleefde ook geen beste dag en had zelfs twee keer twee slagen meer nodig dan par. Hij kwam uit op +8 en staat op plek 104. Lars Meijel staat nog lager, 124e. Hij grossierde in 'double bogeys' en noteerde er maar liefst vier. Voor hole 9 had hij negen slagen nodig en hij kwam uit op een score van +14.

Amerikaanse honkbalgrootheid overleden

20.32 uur: De Amerikaanse honkbalgrootheid Tom Seaver is op 75-jarige leeftijd overleden. In maart vorig jaar werd bij de voormalige werper dementie vastgesteld. Seaver speelde twintig seizoenen in de Major League, de hoogste professionele honkbalcompetitie. Daarin vierde hij vooral veel successen met New York Mets voor wie hij uitkwam in 1967-1977.

De begin jaren zestig opgerichte ploeg speelde aanvankelijk een ondergeschikte rol, maar mede dankzij de uitzonderlijke werpprestaties van Seaver steeg New York Mets vanaf het einde van de jaren zestig op de ranglijst. Dat leverde hem de bijnaam ’Tom Terrific’ om. Nadat de ploeg in 1968 op de negende plaats eindigde volgde een jaar later een sterk seizoen, dat werd omgedoopt in het ’Miracle Season’.

New York Mets won 100 competitiewedstrijden en werd kampioen na winst van de de World Series. In het succesvolle seizoen was Seaver in 25 wedstrijden winnende werper en won voor het eerst de Cy Young Award, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste werper van het seizoen. Seaver won deze prijs driemaal in zijn lange loopbaan, waarin hij ook speelde voor Cincinnati Reds (1977-1982), opnieuw New York Mets (1983), Chicago White Sox (1984-1986) en Boston Red Sox (1986).

Wielrennen: Eenkhoorn tweede in Coppi e Bartali

18.37 uur: Pascal Eenkhoorn is in de derde etappe van de internationale wielerweek Coppi e Bartali als tweede geëindigd. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest alleen de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez van Ineos voor laten gaan. Biniam Ghirmay uit Eritrea (Nippo-Delko) finishte als derde in de bergetappe over 168 kilometer met start en finish in Riccione.

De Italiaan Andrea Bagioli van het Belgische Deceuninck - Quick-Step bleef in het bezit van de leiderstrui. Vrijdag volgt een heuvelachtige slotrit in Forli.

Het 18-jarige Nederlandse wielertalent Olav Kooij van Jumbo-Visma behaalde dinsdag een ritzege in de internationale wielerweek Coppi e Bartali.

Voetbal: Deense spelers knielen met Engelse spelers mee bij volkslied

17:41uur De Deense voetballers zullen dinsdag voor de wedstrijd tegen Engeland in de Nations League knielen bij het volkslied. Daarmee willen ze laten zien dat ze racisme en discriminatie afkeuren, meldt de Deense voetbalbond DBU donderdag.

„Wij spelers steunen de wens van de Engelse spelers om voor de aftrap te knielen”, zegt aanvoerder Simon Kjaer. „Het is een belangrijk thema, voor ons allemaal.”

Mason Greenwood, spits van Manchester United en het Engelse team, zei eerder dat hij wil dat alle Premier League-spelers komend seizoen voor de wedstrijden knielen om de Black Lives Matter-beweging te steunen.

Knielen voor wedstrijden is sinds 2016 een teken van protest tegen racisme en sociaal onrecht. Het werd in de Verenigde Staten geïnitieerd door voormalig NFL-speler Colin Kaepernick toen hij quarterback was bij de San Francisco 49ers. President Donald Trump heeft zich meermaals uitgesproken tegen knielende sporters.

Tennis: knappe zege Van de Zandschulp in Tsjechië

17:39 uur Tennisser Botic van de Zandschulp heeft op een challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava een knappe zege geboekt. De 24-jarige Van de Zandschulp liet in de tweede ronde de als eerste geplaatst Henri Laaksonen uit Zwitserland met 6-3 6-2 kansloos.

Van de Zandschulp is de nummer 176 van de wereld, Laaksonen is de mondiale nummer 130.

Ook Tallon Griekspoor schakelde een geplaatste speler uit. Griekspoor was de Canadees Steven Diez, de nummer zeven van de plaatsingslijst, met 4-6 6-2 6-4 de baas. Griekspoor, die vorige week de finale haalde in Praag, won in Ostrava in de eerste ronde van Robin Haase.

Voetbal: PSV speelt gelijk tegen Viktoria Köln

16:58 uur PSV heeft in voorbereiding op het aanstaande seizoen in de eredivisie gelijkgespeeld tegen Viktoria Köln. Op de Herdgang van Eindhoven werd het 1-1. Viktoria Köln speelt in de derde Bundesliga van Duitsland.

Vlak voor rust kwam PSV op voorsprong door een treffer van Nick Viergever. De centrale verdediger scoorde na een voorzet van nieuwkomer Phillip Max. Meteen na de hervatting kwamen de Duitsers op gelijke hoogte.

De Duitse trainer Roger Schmidt van PSV liet zijn landgenoot Max meteen debuteren als basisspeler. De linksachter was eerder deze week overgenomen van Augsburg uit de Bundesliga.

Lars Unnerstall stond de eerste helft in het doel en werd daarna vervangen door Jeroen Zoet. De Eindhovenaren misten meerdere spelers vanwege interlandverplichtingen.

Ritsu Doan ontbrak om een andere reden. De Japanner mag van PSV een transfer afronden.

Voetbal: Sparta is spits Kharchouch twee maanden kwijt

15.42 uur: Sparta Rotterdam kan de komende twee maanden niet beschikken over Reda Kharchouch. De spits ondergaat vrijdag een meniscusoperatie. Kharchouch liep de blessure op in de voorbereiding en zijn herstel verliep niet volgens verwachting.

Sparta nam de aanvaller in juni over van Telstar. Voor die club maakte Kharchouch vorig seizoen in 28 wedstrijden 20 doelpunten.

Atletiek: Cheptegei doet aanval op wereldrecord 10.000 meter

15.20 uur: De Oegandese topatleet Joshua Cheptegei doet op 7 oktober in het Turia-stadion van Valencia een aanval op het wereldrecord op de 10.000 meter. Hij wil de 26.17,53 verbeteren die de Ethiopiër Kenenisa Bekele vijftien jaar geleden neerzette in Brussel. Global Sports, het Nederlandse managementbureau dat zowel Cheptegei als Bekele in de stal van het NN Runningteam heeft, organiseert de recordpoging.

Cheptegei is in absolute topvorm. Hij scherpte onlangs in Monaco het wereldrecord op de 5000 meter aan tot 12.35,36. Toen liep hij de zestien jaar oude toptijd van 12.37,35 die Bekele in 2002 op de FBK Games van Hengelo noteerde, uit de recordboeken. Cheptegei heeft ook de wereldrecords op 5 kilometer en 15 kilometer op de weg in bezit en hij is regerend wereldkampioen op de 10.000 meter.

De 23-jarige Oegandees liep de afstand op de baan nog niet sneller dan 26.48,36, maar hij kijkt met zelfvertrouwen uit naar de recordpoging. „Zoals ik in Monaco heb laten zien, ben ik in een geweldige vorm en daar wil ik gebruik van maken. Het record van Kenenisa staat heel scherp, maar in de trainingen blijft het onveranderd goed gaan en dat geeft me vertrouwen”, aldus Cheptegei.

City Football Group neemt ook Franse club over

13:11 uur Investeringsmaatschappij City Football Group (CFG) heeft ook de Franse voetbalclub Troyes overgenomen. CFG heeft de aandelen gekocht van de vorige eigenaar, Daniel Masoni. Troyes speelt op het tweede niveau in Frankrijk.

De grootse club van City Football Group is onmiskenbaar Manchester City uit de Engelse Premier League. Ook het Belgische Lommel SK, het Amerikaanse New York City FC, het Australische Melbourne FC, het Japanse Yokohama F. Marinos, het Uruguayaanse Montevideo City Torque, het Spaanse Girona FC, het Chinese Sichuan Jiuniu FC en het Indiase Mumbai City FC zitten in de portefeuille.

De grootste aandeelhouder van de CFG is de Abu Dhabi United Group, het investeringsbedrijf van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Voetbal: Qatar als gastland op de Gold Cup

10.27 uur: Het voetbalteam van Qatar is gastdeelnemer aan de eerstkomende twee edities van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben (Concacaf). Het betreft de toernooien in 2021 en 2023. „Een prachtige manier voor het team om zich voor te bereiden op het WK van 2022 in Qatar”, aldus sjeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de voorzitter van de Aziatische voetbalbond (AFC).

De AFC en Concacaf tekenden in 2017 al een overeenkomst om meer samen te werken, met de bedoeling het voetbal verder te ontwikkelen en officials op te leiden. „We zijn er zeker van dat iedereen zal profiteren van de aanwezigheid van Qatar in deze competitie”, aldus de sjeik.

De Gold Cup van 2021 is gepland van 2 tot en met 25 juli in de Verenigde Staten. Twaalf landen hebben zich al geplaatst voor de eindronde, waar in totaal zestien landen aan meedoen. Qatar is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging krijgt in de historie van de Gold Cup. Zuid-Korea mocht in 2000 en 2002 meedoen.

Voetbal: Opnieuw test speler Lyon positief op coronavirus

10.20 uur: Voor de tweede keer in korte tijd is een speler van voetbalclub Lyon positief bevonden op het nieuwe coronavirus. Dat melden Franse media. Lyon trainde de afgelopen dagen al in kleine groepen, om het risico op verspreiding na een eerste positief geval zo klein mogelijk te houden.

Bij Lyon, onlangs halve finalist in de Champions League, spelen de Nederlanders Kenny Tete en Memphis Depay. Ze verblijven momenteel op trainingskamp met het Nederlands elftal in Zeist, in voorbereiding op twee wedstrijden in de Nations League.

De eerste speler van Lyon die positief testte was Houssem Aouar, die net was opgeroepen voor de selectie van het Franse nationale elftal. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Lyon is volgende week vrijdag bij Bordeaux.

Basketbal: Milwaukee Bucks dreigen topseizoen te vergooien

07.46 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks dreigen een topseizoen in de Amerikaanse NBA alsnog te vergooien. De ploeg die in het reguliere seizoen veruit de beste was, verloor in de play-offs voor de tweede keer op rij van Miami Heat (114-116) en staat nu in de halve finales van de Eastern Conference met 2-0 achter.

Jimmy Butler bezorgde Heat de winst met twee rake vrije worpen. Hij miste vlak voor het klinken van de eindzoemer weliswaar de worp voor de winst, maar kreeg een herkansing vanaf de vrijeworplijn. De scheidsrechter had namelijk een fout gezien van Bucks-topschutter Giannis Antetokounmpo. Butler gooide de bal er twee keer kalm en welgemikt in. Goran Dragic was de topscorer voor Heat met 23 punten, Antetokounmpo noteerde er 29 voor de Bucks.

Houston Rockets won in de play-offs de beslissende wedstrijd in de best-of-seven tegen Oklahoma City Thunder met 104-102 en bracht de eindstand op 4-3. De ploeg van vedette James Harden kan zich opmaken voor een confrontatie met Los Angeles Lakers in de halve finales van de Western Conference.

Harden blonk tegen Thunder niet uit in scoren. Hij noteerde ’slechts’ 17 punten, maar in verdedigend opzicht was hij wel belangrijk. In de slotseconden blokkeerde hij een worp van Luguentz Dort, waardoor de Rockets op minimale voorsprong bleven (103-102). Robert Covington benutte daarna nog een vrije worp. Covington was samen met Eric Gordon topscorer voor de ploeg uit Houston met 21 punten. Dort maakte er 30 voor Thunder.