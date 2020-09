Sport Kort: Opnieuw speler Lyon besmet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Qatar als gastland op de Gold Cup

10.27 uur: Het voetbalteam van Qatar is gastdeelnemer aan de eerstkomende twee edities van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben (Concacaf). Het betreft de toernooien in 2021 en 2023. „Een prachtige manier voor het team om zich voor te bereiden op het WK van 2022 in Qatar”, aldus sjeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de voorzitter van de Aziatische voetbalbond (AFC).

De AFC en Concacaf tekenden in 2017 al een overeenkomst om meer samen te werken, met de bedoeling het voetbal verder te ontwikkelen en officials op te leiden. „We zijn er zeker van dat iedereen zal profiteren van de aanwezigheid van Qatar in deze competitie”, aldus de sjeik.

De Gold Cup van 2021 is gepland van 2 tot en met 25 juli in de Verenigde Staten. Twaalf landen hebben zich al geplaatst voor de eindronde, waar in totaal zestien landen aan meedoen. Qatar is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging krijgt in de historie van de Gold Cup. Zuid-Korea mocht in 2000 en 2002 meedoen.

Voetbal: Opnieuw test speler Lyon positief op coronavirus

10.20 uur: Voor de tweede keer in korte tijd is een speler van voetbalclub Lyon positief bevonden op het nieuwe coronavirus. Dat melden Franse media. Lyon trainde de afgelopen dagen al in kleine groepen, om het risico op verspreiding na een eerste positief geval zo klein mogelijk te houden.

Bij Lyon, onlangs halve finalist in de Champions League, spelen de Nederlanders Kenny Tete en Memphis Depay. Ze verblijven momenteel op trainingskamp met het Nederlands elftal in Zeist, in voorbereiding op twee wedstrijden in de Nations League.

De eerste speler van Lyon die positief testte was Houssem Aouar, die net was opgeroepen voor de selectie van het Franse nationale elftal. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Lyon is volgende week vrijdag bij Bordeaux.

Basketbal: Milwaukee Bucks dreigen topseizoen te vergooien

07.46 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks dreigen een topseizoen in de Amerikaanse NBA alsnog te vergooien. De ploeg die in het reguliere seizoen veruit de beste was, verloor in de play-offs voor de tweede keer op rij van Miami Heat (114-116) en staat nu in de halve finales van de Eastern Conference met 2-0 achter.

Jimmy Butler bezorgde Heat de winst met twee rake vrije worpen. Hij miste vlak voor het klinken van de eindzoemer weliswaar de worp voor de winst, maar kreeg een herkansing vanaf de vrijeworplijn. De scheidsrechter had namelijk een fout gezien van Bucks-topschutter Giannis Antetokounmpo. Butler gooide de bal er twee keer kalm en welgemikt in. Goran Dragic was de topscorer voor Heat met 23 punten, Antetokounmpo noteerde er 29 voor de Bucks.

Houston Rockets won in de play-offs de beslissende wedstrijd in de best-of-seven tegen Oklahoma City Thunder met 104-102 en bracht de eindstand op 4-3. De ploeg van vedette James Harden kan zich opmaken voor een confrontatie met Los Angeles Lakers in de halve finales van de Western Conference.

Harden blonk tegen Thunder niet uit in scoren. Hij noteerde ’slechts’ 17 punten, maar in verdedigend opzicht was hij wel belangrijk. In de slotseconden blokkeerde hij een worp van Luguentz Dort, waardoor de Rockets op minimale voorsprong bleven (103-102). Robert Covington benutte daarna nog een vrije worp. Covington was samen met Eric Gordon topscorer voor de ploeg uit Houston met 21 punten. Dort maakte er 30 voor Thunder.