Foto - Georginio Wijnaldum sluit vriendschap met ’gevaarlijkste man op aarde’

Ngannou is momenteel titelhouder in de zwaargewichtdivisie van de UFC. De Kameroener, in zijn jeugd geëmigreerd naar Frankrijk, wordt daarom ook wel The Baddest Man on the Planet genoemd.

Ngannou verloor slechts drie van zijn negentien partijen. Twaalf van zijn tegenstanders trakteerde hij op een knock-out, onder wie Alistair Overeem. Ngannou liet de Nederlander in december 2017 sterretjes zien met een verwoestende stoot.

Ngannou was vrijdag in Parc des Princes in Parijs aandachtig toeschouwer bij het duel tussen PSG en Angers. De thuisploeg won met 2-1. Danilo en Kylian Mbappé waren verantwoordelijke voor de doelpunten. Wijnaldum kwam in de 63e minuut in het veld, als vervanger van Rafinha.

Paris Saint-Germain neemt het dinsdag in de Champions League op tegen RB Leizpig.

