Handbalsters in WK-finale na sensationeel gevecht met Rusland

Moordend tempo

De eerste helft kende een moordend hoog tempo. Beide landen gaven elkaar geen duimbreed toen en speelden vol op de aanval. Na tien minuten spelen had Nederland een 8-6 voorsprong te pakken om die vervolgens weer uit handen te geven. De Russische vrouwen namen het initiatief en pakken drie punten op rij: 9-8. Na 20 minuten was het dan toch weer gelijk: 10-10. Even leek het erop dat Oranje met een 16-15 de rust zou in gaan, maar Anna Sen bracht de Russinnen in de allerlaatste seconde vanaf zevenmeter toch weer op gelijke hoogte: 16-16.

Estevana Polman nam Oranje bij de hand tegen de Russische handbalsters. Ⓒ AFP

Nagelbijten

Nederland startte prima in de tweede helft. Estavana Polman zorgde weer voor een voorsprong. Het tempo lag iets lager dan voor rust, maar de focus bleef bij beide landen op de aanval liggen. Met nog ruim een kwartier op de klok stonden de Russinnen op een 25-24 voorsprong tegen de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Het was al een tijdje dat Oranje niet gelijk wist te maken en tegen een achterstand bleef aankijken. Opnieuw via Polman, haar achtste treffer, wist Oranje dan toch weer gelijk te maken: 26-26. Even later was er dan weer de voorsprong voor de Nederlandse handbalsters. Debbie Bont zorgde voor de 27-28. Het werd nagelbijten in de hal. Met nog een minuut op de klok stond het 32-32. Uiteindelijk trok Nederland aan het langste eind: 33-32. Laura van der Heijden schoot enkele seconden voor tijd de winnende treffer binnen.

Laura van der Heijden in actie tijdens de halve finale tegen Rusland. In de slotseconden zou ze de winnende treffer voor haar rekening nemen. Ⓒ ANP

Nu Noorwegen of Spanje

Het was de zesde halve finale op rij voor de handbalsters van Oranje op een groot kampioenschap. Twee keer haalde de ploeg de finale. Op het WK van 2015 en het EK van 2016 was zilver het resultaat. Drie keer moest de ploeg strijden om het brons. Dat lukte op het WK van 2017 en het EK van 2018. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 werd Nederland vierde.

Nu wacht dus opnieuw een strijd om het goud tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Noorwegen en Spanje. De finale wordt zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.