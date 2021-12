Radiostilte Lewis Hamilton krijgt nieuw hoofdstuk

Hamilton deelde sinds de Grand Prix van Abu Dhabi op 12 december niets meer met zijn ruim 26 miljoen Instagram-volgers en vrijdag besloot hij zelfs alles en iedereen te ontvolgen. Op Twitter trouwens niet, daar volgt hij nog 805 mensen.

Hamilton heeft sowieso niet meer gereageerd op alle ophef na de veelbesproken avond op het Yas Marina Circuit. Direct na de voor de Brit desastreus verlopen slotrace van het Formule 1-seizoen verscheen hij nog wel voor een televisiecamera voor een kort interview, maar sindsdien houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Zo liet hij de persconferentie in Abu Dhabi bijvoorbeeld schieten.

Afgelopen week verscheen Hamilton nog wel enkele keren in het openbaar. Zo werd hij geridderd en was hij aanwezig in de Mercedes-fabriek om het winnen van de constructeurstitel te vieren. Ook toen sprak hij niet.

De fans van Hamilton weten inmiddels niet meer wat zij moeten denken. De laatste tijd gonst het sowieso van de geruchten. De 36-jarige topcoureur zou zo teleurgesteld zijn over de manier waarop hij zijn (zeker lijkende) historische achtste wereldtitel aan Max Verstappen verspeelde, dat hij misschien wel niet meer wil terugkeren in de Formule 1.

,,Ik denk niet dat Lewis doorgaat”, stelde voormalig topman van de koningsklasse, Bernie Ecclestone, deze week nog. ,,Zijn teleurstelling is te groot en dat kan ik in zekere zin begrijpen.”

Ook teambaas Toto Wolff is er ondanks het doorlopende contract van Hamilton niet zeker dat zijn rijder in maart aanwezig is bij de seizoenstart in Bahrein. „Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden. Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waarden.”