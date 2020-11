Botbreuk voor Real Madrid-middenvelder Federico Valverde

De medische staf van de Spaanse kampioen kon niet zeggen hoe lang de Uruguayaanse middenvelder aan de kant staat. Valverde (22) deed in alle acht competitiewedstrijden dit seizoen mee en maakte al drie doelpunten. Real Madrid staat op de vierde plek in La Liga.

Real Madrid ging zondagavond dus hard onderuit tegen Valencia. Zidane viel zijn ploeg af. „We kunnen duizend excuses bedenken, iedereen weet vast wel een reden te vinden om de nederlaag te verklaren, maar er zijn wat mij betreft geen excuses”, zei de Fransman na de wedstrijd.

Zinedine Zidane: ’Er zijn wat mij betreft geen excuses’ Ⓒ REUTERS

Zidane miste zes basisspelers wegens blessures en het coronavirus (Casemiro en Eden Hazard) en kreeg drie strafschoppen tegen, maar de coach wilde zich daar niet achter verschuilen. „We speelden het eerste half uur goed, maar de wedstrijd veranderde compleet nadat Valencia gelijk maakte. Dit is ons al vaker overkomen en het zint me niets”, zei Zidane.

„We moeten maar eens goed analyseren wat er fout gaat, want één kleine tegenslag veroorzaakt meteen grote problemen bij ons. Na die eerste tegengoal kwamen we niet meer terug in de wedstrijd.”

Real Madrid staat nu vierde met zestien punten, vier punten achter koploper Real Sociedad.

