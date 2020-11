Zinédine Zidane valt spelers Real Madrid af na ruime nederlaag

Zidane miste zes basisspelers wegens blessures en het coronavirus (Casemiro en Eden Hazard) en kreeg drie strafschoppen tegen, maar de coach wilde zich daar niet achter verschuilen. „We speelden het eerste half uur goed, maar de wedstrijd veranderde compleet nadat Valencia gelijk maakte. Dit is ons al vaker overkomen en het zint me niets”, zei Zidane. „We moeten maar eens goed analyseren wat er fout gaat, want één kleine tegenslag veroorzaakt meteen grote problemen bij ons. Na die eerste tegengoal kwamen we niet meer terug in de wedstrijd.”

Real Madrid staat nu vierde met zestien punten, vier punten achter koploper Real Sociedad.

