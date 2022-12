Gefrustreerde NBA-vedette James: zo spelen zit niet in mijn DNA

„Ik ben een winnaar, ik wil om kampioenschappen strijden”, zei James na de nederlaag tegen zijn oude club Miami Heat (112-98). „Dat is altijd mijn doel sinds ik als 18-jarige jongen uit Akron, Ohio, in de NBA kwam. Ik weet dat je niet zomaar in de positie komt om voor titels te strijden, je moet eerst stappen zetten. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan en weet hoe je kampioen kan worden, dan wil je in die positie blijven. Het zit niet in mijn DNA om ’gewoon’ te basketballen. Niet meer, in ieder geval.”

James begon zijn NBA-carrière bij Cleveland Cavaliers. Toen het maar niet wilde lukken om met die club kampioen te worden, stapte de Amerikaan over naar Miami Heat. Daarmee veroverde James in 2012 en 2013 de NBA-titel. Hij keerde daarna terug naar de Cavaliers en bezorgde in 2016 ook die club het kampioenschap. Twee jaar later besloot James naar Los Angeles te verhuizen. Hij bezorgde de Lakers in 2020 de zeventiende titel, waarmee de ploeg uit LA op gelijke hoogte kwam met recordhouder Boston Celtics.

Hoewel James nog altijd tot de beste schutters van de NBA behoort en op koers ligt om later dit seizoen Kareem Abdul-Jabbar af te lossen als topscorer aller tijden, twijfelt hij over zijn toekomst bij de Lakers. De Amerikaan verlengde afgelopen zomer zijn contract in LA tot en met het seizoen 2024-2025 en sprak al regelmatig de wens uit om nog een jaar in één ploeg te spelen met zijn nu 18-jarige zoon Bronny, die in 2024 bij de jaarlijkse ’draft’ kan worden vastgelegd door een NBA-club.

„Er zijn niet veel basketballers die op deze leeftijd en na zoveel jaren nog op dit niveau spelen”, aldus James. „Maar ik wil mijn carrière niet afsluiten bij een team dat op dit niveau speelt. Ik wil om het kampioenschap vechten, omdat ik weet wat ik kan brengen als de omstandigheden goed zijn.”