KNSB zet samenwerking met Holland&Barrett voort na overleg over Russische aandeelhouder

De bond heeft nu gereageerd op de samenwerking. „De gedachten van de KNSB en Holland&Barrett gaan allereerst uit naar iedereen die direct getroffen is door de invasie in Oekraïne. Dit is een donkere en verontrustende situatie, die ons allen raakt”, stelt de bond in een verklaring. „In enkele media is bericht over Holland&Barrett BV, haar moederbedrijf L1Retail en diens minderheidsaandeelhouders Fridman en Aven. De KNSB, die een sponsorrelatie met Holland&Barrett heeft, heeft naar aanleiding van de berichtgeving vandaag overleg met het bedrijf gevoerd.”

„Daaruit kwam het volgende naar voren. Holland&Barrett BV is een Nederlands bedrijf met een Europese aandeelhouder, L1Retail. Dat bedrijf is onderdeel van de tevens Europese LetterOne Group, waarvan Fridman en Aven minderheidsaandeelhouders zijn. Duidelijk is dat noch LetterOne, noch Holland&Barrett getroffen is door enige EU-sancties. Het is ook niet te verwachten dat dit zal gebeuren. De KNSB is tevreden met deze uitleg en zet de sponsorrelatie met Holland&Barrett voort.”