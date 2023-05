Nathan Aké op tijd fit voor belangrijke weken met Manchester City

De verdediger raakte in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München op 19 april geblesseerd. „Nathan heeft gisteren getraind en voelt zich goed.” Tegenover de terugkeer van Aké staat de absentie van Kevin De Bruyne. De Belgische sterspeler deed niet mee tegen Fulham en lijkt woensdag ook niet mee te doen. Hij heeft ook niet meegetraind met het team, maar Guardiola houdt een slag om de arm.

Drukke week

Na de doordeweekse wedstrijd tegen West Ham speelt City op zaterdag tegen degradatiekandidaat Leeds United. Real Madrid is de dinsdag daarop de tegenstander in de halve finale van de Champions League. De ploeg van Guardiola en Aké staat bovenaan in de Premier League met een punt meer dan Arsenal. City heeft ook nog een duel minder gespeeld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League