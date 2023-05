Foutje, bedankt: Giro-organisatie vergist zich met bergtrui

Tao Geoghegan Hart (l) in de bergtrui. Ⓒ ANP/HH

TERAMO - Niet de Amerikaan Brandon McNulty maar de Brit Tao Geoghegan Hart is zondag in de blauwe bergtrui van start gegaan in de tweede etappe van de Giro d’Italia. De organisatie corrigeerde daarmee zichzelf nadat McNulty zaterdag was gehuldigd als eerste leider in het bergklassement.