Voormalig topscheidsrechters over Klassieker Mario van der Ende: ’Apart dat Makkelie Feyenoord - Ajax niet fluit’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Danny Makkelie in gesprek met Ajacied Davy Klaassen. Ⓒ Pro Shots

De titanenstrijd tussen Feyenoord en Ajax is altijd beladen en dat is elke dag te merken in de aanloop naar de kraker van zondag. Het aftellen is begonnen. Vandaag de voormalige toparbiters Björn Kuipers en Mario van der Ende.