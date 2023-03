Gullit: ’Seedorf solliciteerde bij Ajax, maar kreeg geen antwoord’

Gullit was verbaasd toen hij het verhaal hoorde. „Als je hem als club niet wil, kun je dat toch gewoon zeggen? Dat is dan een keuze, maar Seedorf schijnt nu dus niet eens een antwoord te hebben gekregen.”

De man die Nederland in 1988 mede aan de EK-titel hielp denkt dat Seedorf als technisch directeur van waarde had kunnen zijn voor Ajax. „Je weet op voorhand natuurlijk niet of hij slaagt, maar er komt met Clarence wel iemand binnen. Hij is een geweldig uithangbord voor je club.”

Clarence Seedorf en Ruud Gullit op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

Uiteindelijk werd Seedorf half maart door de KNVB aangesteld als commissaris. „Ik vind het geweldig dat Clarence die baan heeft gekregen”, oordeelde Gullit. De 66-voudig international is lid van de commissie Mijnals, die als klankbord van de KNVB opereert bij vraagstukken omtrent discriminatie én inclusiviteit. „En niet omdat Clarence donker is, maar omdat hij is wie hij is: een van de grootste spelers van ons land, met know-how. In een gesprek met de raad van commissarissen kwam zijn passie naar voren en daarom is hij uiteindelijk aangenomen.”

Seedorf kwam 87 keer uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder was present op het WK 1998 en de EK’s van 1996, 2000 en 2004. Met Ajax, Real Madrid en AC Milan (twee keer) won hij de Champions League.

Gullit is blij voor Seedorf na diens terugkeer in Nederland. „Hij heeft behoorlijk wat drollen moeten inslikken en heeft zijn trots heel vaak aan de kant gezet om te kunnen doen wat hij wilde doen. Hij is er niet altijd in geslaagd, maar hij heeft ook vaak niet de kans gehad om te slagen.”