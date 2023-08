Franse topscheidsrechter fluit kwartfinale Oranje Leeuwinnen

Het duel staat vrijdag om 03.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma in Wellington.

Frappart krijgt assistentie van twee Franse grensrechters. De vierde official is de Italiaanse Maria Ferrieri Caputi.

Frappart geniet bekendheid als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit op een WK voor mannen. De Française floot tijdens het WK in Qatar eind vorig jaar de groepswedstrijd tussen Duitsland en Costa Rica. Ze was in 2021 tevens de eerste vrouwelijke arbiter in de Champions League.