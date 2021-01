Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Argentijnse wielerronde gaat vanwege corona niet door

18.08 uur: De Vuelta a San Juan gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie van de Argentijnse wielerronde maandag laten weten. De rittenkoers zou verreden worden van 24 tot en met 31 januari, maar vanwege de coronacrisis is de eerstvolgende editie van de wedstrijd naar 2022 verplaatst.

De Belg Remco Evenepoel was vorig jaar de sterkste in de Vuelta a San Juan.

Skiën: Wereldbeker ski in Zwitserse Wengen wegens corona afgelast

16.38 uur: De skiwedstrijden, meetellend om de wereldbeker, van komend weekeinde in het Zwitserse Wengen gaan niet door. De regionale autoriteiten hebben het evenement afgelast vanwege de vele coronabesmettingen in Bern en omstreken.

De wedstrijden zijn erg populair en spelen zich vaak in carnavalsstemming af. Duizenden Zwitsers kwamen de voorgaande jaren naar Wengen om de gevreesde Lauberhorn-afdaling te bekijken.

Voetbal: Juventus enkele weken zonder Dybala

16.21 uur: Juventus moet het twee tot drie weken doen zonder Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller viel zondag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met Sassuolo (3-1). Dybala moest zich kort voor rust laten vervangen bij een stand van 0-0.

De nummer 10 van Juventus heeft lichte schade aan de banden van zijn linkerknie opgelopen. De medische staf van de Italiaanse kampioen schat de hersteltermijn op twee tot drie weken.

Trainer Andrea Pirlo zag ook Weston McKennie en Federico Chiesa geblesseerd uitvallen. Bij hen valt de schade mee. De medische staf bekijkt van dag tot dag wanneer McKennie en Chiesa weer kunnen voetballen. Verdediger Matthijs de Ligt ontbrak tegen Sassuolo omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus.

Juventus, door drie overwinningen op rij opgeklommen naar de vierde plaats in de Serie A op 7 punten van koploper AC Milan, speelt woensdag voor de Italiaanse beker tegen Genoa.

Voetbal: Heracles mist verdediger Rente tegen FC Emmen

16.19 uur: Trainer Frank Wormuth van Heracles Almelo eist dinsdag tegen FC Emmen een overwinning van zijn spelers. „Emmen-thuis is een ’must win’-wedstrijd”, zegt de Duitse trainer. „Bij winst maken we een grote stap. Daar gaan we dan ook alles aan doen.”

Wormuth kan geen beroep doen op zijn landgenoot Marco Rente. De Duitse verdediger viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-2). Navajo Bakboord en Teun Bijleveld ontbreken ook bij Heracles, dat met 15 punten uit vijftien wedstrijden op de dertiende plek staat. Emmen wacht nog altijd op de eerste zege van het seizoen. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat onderaan met 5 punten.

De van FC Volendam overgekomen middenvelder Jari Vlak kan tegen Heracles debuteren. Lukkien moet het doen zonder Collin Seedorf, Lentini Caciano en Luciano Carty. „We moeten zo snel mogelijk een wedstrijd winnen”, zegt Lukkien. „Dat is het enige medicijn om hieruit te komen. We moeten elkaar niet de put in praten. Het is heel makkelijk om te blijven hangen in negativisme, maar daar word je niet beter van. Je moet doorgaan.”

Voetbal: FC Utrecht zonder Elia naar Arnhem

16.08 uur: FC Utrecht gaat dinsdag zonder Eljero Elia naar Arnhem voor het duel met Vitesse. De aanvaller viel zaterdag tegen FC Groningen (2-2) uit met een hamstringblessure. „Eljero is voor onderzoek naar het ziekenhuis, daar moet blijken hoe lang hij niet beschikbaar is voor ons”, zei trainer René Hake.

FC Utrecht keek tegen Groningen na 21 minuten al tegen een achterstand van 2-0 aan. Diep in de blessuretijd voorkwam Gyrano Kerk een nederlaag voor de ploeg van Hake. Het betekende wel al weer het negende gelijkspel in vijftien wedstrijden.

„We gaan ieder duel voor de winst. Dat dit negen keer resulteert in een gelijkspel, dat is teveel”, zegt Hake, wiens ploeg al 14 punten minder heeft dan Vitesse, dat de traditionele top 3 in de Eredivisie op de voet volgt. „Maar ik denk dat er zeker mogelijkheden voor ons zijn. Bepaalde spelers bij Vitesse doen wat minder als ze de bal niet hebben. Wij moeten zorgen dat we dan in die zones een overtal kunnen creëren”, aldus Hake, die voorzichtig omspringt met de pas net weer fitte Willem Janssen en Mimoun Mahi. „We spelen in korte tijd veel wedstrijden. We moeten het aantal speelminuten goed ’managen’, zodat iedereen fit, fris en vol energie kan spelen.”

Bij Vitesse ontbreekt de geblesseerde Noorse middenvelder Sondre Tronstad.

Autosport: McLaren tekent optie voor deelname aan Formule E

14.28 uur: McLaren Racing heeft een overeenkomst getekend met Formule E. Hiermee hebben ze een optie genomen om deel te nemen aan het Formule E Wereldkampioenschap van 2022/2023.

Vanaf 2022 gaat Formule E’s Gen3 van start, de nieuwe regels die dat negende seizoen van de Formule E ingaan. De Formule E-auto’s zullen krachtiger en lichter worden met snellere laadtijden.

Voetbal: Fulham en Spurs halen woensdag in

14.23 uur: Het vanwege het coronavirus uitgestelde duel tussen Tottenham Hotspur en Fulham wordt woensdag gespeeld. Beide teams uit Londen zouden elkaar op 30 december treffen, maar het duel uit de Premier League ging niet door omdat meerdere spelers en stafleden van Fulham besmet bleken met het coronavirus. Ook de voor 3 januari geplande uitwedstrijd van Fulham tegen Burnley ging om die reden niet door.

Tottenham zou eigenlijk woensdag op bezoek gaan bij Aston Villa, maar die club uit Birmingham heeft nu te maken met veel coronagevallen. Daarom werd dat duel uitgesteld en kan Tottenham aantreden tegen de stadgenoot.

Fulham kwam zaterdag weer in actie in een duel met Queens Park Rangers om de FA Cup. Met de Nederlanders Kenny Tete en Terence Kongolo won het na verlenging met 2-0. Fulham staat net onder de degradatiestreep, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste andere teams in de Premier League. Tottenham Hotspur komt bij winst op 1 punt van koploper Liverpool.

Voetbal: Halve selectie Celtic in isolatie door één besmette speler

14.04 uur: Celtic treedt maandagavond met een verzwakte ploeg aan tegen Hibernian in de Schotse Premier League. Dertien spelers uit de A-selectie, alsmede coach Neil Lennon en zijn assistent John Kennedy, zijn in isolatie gegaan omdat ze te dicht in de buurt zijn geweest van Christopher Jullien. De Franse verdediger is positief getest op het coronavirus.

Celtic laat op de website weten dat het stevig baalt van de tegenslag, temeer daar de club beweert zich telkens nauwgezet aan de strenge coronaprotocollen te hebben gehouden. „De club had tot nog toe geen enkele positieve test, tot maandag.” De club vreest dat de besmetting vorige week is overgeslagen op Jullien, toen Celtic terugkeerde van een trainingskamp in Dubai.

De club uit Glasgow heeft de Schotse bond verzekerd maandagavond te spelen tegen Hibernian. Celtic is de nummer 2 in de competitie met 43 punten uit negentien wedstrijden. Rangers is koploper met liefst 22 punten meer, maar de stadsrivaal heeft wel vier wedstrijden meer gespeeld.

Basketbal: Donar heeft Amerikaan Watts alsnog binnen

10:08 uur Basketbalclub Donar heeft zich alsnog verzekerd van de diensten van de Amerikaan Justin Watts. De 30-jarige shooting guard/small forward zou in augustus al naar Groningen komen, maar toen waren de benodigde papieren niet op tijd in orde.

De 1,96 meter lange Watts wordt omschreven als „een speler die zowel een goed schot in huis heeft alsook het atletisch vermogen om drives te maken en een belangrijke rol in de defensie te spelen.” Afgelopen seizoen speelde hij voor MKS Dabrowa Gornica in Polen.

„We hebben voor versterking van de selectie gekozen vanwege het zware programma en het feit dat Donar op dit moment maar negen fitte spelers heeft”, meldt voorzitter Jannes Stokroos. „Financieel gezien kan dit: er is minder geld aan spelers uitgegeven dan gereserveerd, we zijn zuinig geweest en we houden er altijd rekening mee dat we moeten bijschakelen vanwege blessures.”

Watts speelde eerder in het seizoen 2016-2017 in Den Bosch bij New Heroes.

Basketbal: Warriors ondanks ’offday’ Curry nipt langs Raptors in NBA

07:30 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben ondanks een ’offday’ van hun topschutter Stephen Curry nipt gewonnen van Toronto Raptors in de Amerikaanse NBA: 106-105. Damion Lee, niet bepaald een erkend scherpschutter, haalde de zege binnen met twee rake vrije worpen in de laatste seconden van de wedstrijd.

Curry had zijn dag niet. De man die onlangs een clubrecord vestigde met 62 punten in één wedstrijd, grossierde in mislukte worpen. Hij noteerde slechts 11 punten. Topscorer bij de Warriors was nu Andrew Wiggins met 17 punten.

Pascal Siakam voerde met 25 punten de scorelijst aan bij de Raptors. Zijn wanhoopsschot in de laatste seconde had de Canadese ploeg nog de winst kunnen bezorgen, maar de bal ging niet de basket in. De Raptors leden al de zevende nederlaag van dit seizoen.