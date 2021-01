Basketballers Warriors ondanks ’offday’ Curry nipt langs Raptors

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Warriors ondanks ’offday’ Curry nipt langs Raptors in NBA

07:30 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben ondanks een ’offday’ van hun topschutter Stephen Curry nipt gewonnen van Toronto Raptors in de Amerikaanse NBA: 106-105. Damion Lee, niet bepaald een erkend scherpschutter, haalde de zege binnen met twee rake vrije worpen in de laatste seconden van de wedstrijd.

Curry had zijn dag niet. De man die onlangs een clubrecord vestigde met 62 punten in één wedstrijd, grossierde in mislukte worpen. Hij noteerde slechts 11 punten. Topscorer bij de Warriors was nu Andrew Wiggins met 17 punten.

Pascal Siakam voerde met 25 punten de scorelijst aan bij de Raptors. Zijn wanhoopsschot in de laatste seconde had de Canadese ploeg nog de winst kunnen bezorgen, maar de bal ging niet de basket in. De Raptors leden al de zevende nederlaag van dit seizoen.