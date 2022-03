Xavi: ’Messi mag altijd terugkomen bij FC Barcelona’

Dat zei trainer Xavi een dag voor de Clásico in Madrid tegen Real. „Leo is de beste voetballer ooit, bij Barcelona gaan de deuren altijd voor hem open”, zei Xavi, die jaren in het Catalaanse elftal samenspeelde met Messi. „Zolang ik hier de trainer ben, mag hij iedere dag de training komen bekijken en met ons praten.”

De 34-jarige Argentijn verliet Barcelona afgelopen zomer in tranen. Mede vanwege de financiële problemen lukte het de Catalaanse club niet om het aflopende contract van Messi te verlengen. De aanvaller, zeven keer winnaar van de Gouden Bal, verhuisde daarom naar Paris Saint-Germain. Messi koerst met PSG weliswaar onbedreigd af op de Franse titel, maar toch werd hij vorige week net als Neymar door een deel van de eigen aanhang uitgefloten. De supporters uitten zo hun frustraties over de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid.

„Wat hij voor Barcelona heeft gedaan, is van onschatbare waarde”, zei Xavi. „Hij is de beste speler van de geschiedenis. Nu staat hij onder contract bij Paris Saint-Germain. Maar hij mag hier iedere dag terugkomen, de deuren staan altijd voor hem open.”

Barcelona begint zondag met 15 punten achterstand op Real Madrid aan het duel in de Spaanse hoofdstad. De ploeg van Xavi heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Real won in oktober met 2-1 in Camp Nou. Ronald Koeman zat toen nog als trainer op de bank bij de thuisclub. De Nederlander werd kort daarna ontslagen en opgevolgd door Xavi. Begin dit jaar namen de aartsrivalen het opnieuw tegen elkaar op, toen in Saudi-Arabië op het toernooi om de Spaanse Supercup. Real Madrid won opnieuw, dit keer na verlenging met 3-2.