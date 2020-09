Robin Frijns wint opnieuw in DTM

De Audi-coureur kwam in september als eerste over de streep in Assen en was een week later tijdens de tweede race op de Nürburgring wederom de snelste. Deze zaterdag zegevierde Frijns wederom op het Duitse circuit, waar dit keer op de zogeheten sprintbaan werd gereden. De Limburger startte als tweede, maar wist de uiteindelijke nummer twee René Rast snel na de start in te halen.

Ook bij herstarts na safety cars was Frijns bij de les. Zijn achterstand op klassementsleider Nico Müller is nog slechts dertien punten. Zondag volgt er nog een race op de Nürburgring. Later dit seizoen wachten nog twee weekenden op Zolder en de laatste twee races op de Hockenheimring.