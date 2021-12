Overzicht buitenlands voetbal: duel Olympique Lyon stilgelegd wegens rellen

Lyon, waar Peter Bosz de coach is, kreeg eerder deze maand al een punt in mindering vanwege ongeregeldheden met supporters in het competitieduel met Olympique Marseille. De formatie van Bosz moet de wedstrijd bovendien overspelen achter gesloten deuren.

Denzel Dumfries

Internazionale won in Italië de uitwedstrijd tegen Salernitana, dat laatste staat. De club uit Milaanwon met 5-0 en Denzel Dumfries droeg met een doelpunt bij aan de overtuigende zege.

Na ruim een half uur nam Dumfries de 0-2 voor zijn rekening. Op aangeven van Edin Džeko schoot hij van dichtbij hard raak. De bal ging via de lat weer terug het veld in, maar de scheidsrechter oordeelde dat de inzet van Dumfries de lijn had gepasseerd. Het was voor de Nederlandse verdediger zijn tweede doelpunt van het seizoen in de Serie A. Begin deze maand scoorde hij ook tegen AS Roma (0-3).

De andere vier doelpunten kwamen op naam van Ivan Perisic, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez en Roberto Gagliardini. Voor Inter was het de ruimste uitzege sinds maart 2018, toen het 5-0 werd tegen Sampdoria.

Inter, dat dit seizoen al met 6-1 won van Bologna, vergrootte de voorsprong op stadgenoot AC Milan tot 4 punten. AC Milan wacht zondag de thuiswedstrijd tegen Napoli, dat vierde staat.

Bayern München

Bayern München sloot de eerste seizoenshelft af met een ruime overwinning op VfL Wofsburg. In de Allianz Arena in München werd het 4-0 voor de landskampioen.

Door de zege gaat Bayern met een flinke voorsprong de winterstop in. De ploeg van coach Julian Nagelsmann heeft 43 punten. Borussia Dortmund, dat zaterdag nog in actie komt bij Hertha BSC, staat tweede met 34 punten. Wolfsburg verloor voor de zevende keer op rij in alle competities en staat in de Bundesliga twaalfde met 20 punten.

Thomas Müller opende in de 7e minuut de score tegen Wolfsburg, waar Wout Weghourst de hele wedstrijd speelde. Na bijna een uur zorgde Müller er met een assist voor dat Dayot Upamecano de 2-0 kon binnenkoppen. Twee minuten later maakte Leroy Sané de derde treffer en was zege helemaal veiliggesteld.

Vlak voor tijd bepaalde Robert Lewandowski de eindstand op 4-0. Het was zijn negentiende doelpunt in de Bundesliga dit seizoen, maar zijn 43e competitiegoal in 2021. Met dat aantal heeft hij het record van de deze zomer overleden Bayern-legende Gerd Müller uit 1972 verbroken.

