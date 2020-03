’Waarom zou Ziyech sowieso dat risico willen nemen?’

„Als één van de drie betrokken partijen – Ziyech, Ajax, Chelsea – niet wil dat de speler in juli nog voor Ajax speelt, dan speelt Ziyech in juli het Eredivisie-seizoen niet uit in Amsterdamse dienst. Het arbeidscontract weegt voor een rechter zwaarder dan het niet juridisch onderbouwde noodplan van de FIFA, waarop hooguit het verenigingsrecht van toepassing is.”

„Waarom zou hij sowieso het risico willen nemen? De deal is al rond voor 40 miljoen euro (44 inclusief bonussen), z’n arbeidsvoorwaarden zijn ongetwijfeld beter in Londen en waarom zouden de clubs meewerken terwijl het transferbedrag voor Ajax en Chelsea is gegarandeerd? Een simpele blessure in juli in Ajax-dienst is nog de minste zorg. Maar het kan erger. Zie de juridische haken en ogen in de zaak Abdelhak Nouri of de problemen tussen FC Nantes en Cardiff City na het overlijden van Emiliano Sala door een vliegtuigongeluk. Gaat de Eredivisie onverhoopt door na 30 juni, dan doet Ziyech er verstandig aan niet meer in actie te komen. Het is in niemands belang om deze toptransfer in de waagschaal te stellen.”

