Oranje kan wereldkampioen Amerika niet verrassen

Dat was dezelfde uitslag tussen beide landen als vorig jaar juli in Lyon tijdens de finale van het WK.

De nederlaag was verdiend. Nederland noteerde pas in de 87e minuut via spits Jill Roord de eerste en enige doelkans. De eindstand was toen al bereikt. Rose Lavelle opende kort voor rust de score, toen ze vanaf rechts naar binnen draaide en de bal in de verre hoek naast keeper Sari van Veenendaal krulde. De tweede treffer kwam in de 70e minuut op naam van Kristie Mewis.

Bij Oranje ontbrak Sarina Wiegman op de bank. De bondscoach verliet vrijdagmiddag het trainingskamp wegens familieomstandigheden. Assistent-trainer Arjan Veurink nam de taken van Wiegman waar en werd bijgestaan door Arvid Smit, die normaal gesproken de wedstrijden vanaf de tribune bekijkt.